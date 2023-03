Geschwisterliebe

In meiner Kindheit habe ich mit meinem großen Bruder viel erlebt, zum Beispiel als Torfrau beim Fußball mit den Buben, unsere selbstgebaute Downhill-Strecke durch den Wald und die Skisprung-Wettbewerbe mit den Nachbarskindern. Unsere Jugend war wie bei Geschwistern üblich nicht immer harmonisch, doch für beide sehr bereichernd. Seit unserer Studienzeit gehen wir unsere eigenen Wege. Wir sehen uns - auch aus zeitlichen Gründen und geografischer Distanz - nicht so oft, dafür schätzen wir unsere (spontanen) Treffen wie am 19. März 2023 beim Liebstatt Sonntag in Gmunden am Traunsee umso mehr.

Marlene Maier







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum