Beim Besuch des Grabes meiner Mutter fragt mich meine fünfjährige Enkeltochter, ob man denn auch mit den Toten sprechen dürfte. "Natürlich", war meine Antwort. Da sagt die Kleine mit traurigem Unterton: "Uromi, es war immer soooo schön, wenn du mir die Schokolade in deinen Kochtöpfen versteckt hast und ich diese dann suchen durfte." Ich wusste nichts von den geheimen Spielen der beiden und war sehr gerührt. Meine Enkeltochter ist heute 16 Jahre alt, aber ich denke noch oft an diesen Moment am Friedhof.

Roswitha Gassner



