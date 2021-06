Ich sitze auf einer Bank, mache eine kleine Rast.

Irgendwas hat mich hier her getrieben,

Unruhe, eine innere Last.

Über mir zwitschert ein Vogel,

gedankenverloren höre ich zu.

Der Vogel schafft das, was mir verwehrt geblieben.

der Vogel bringt mich mit seinem Gesang zur Ruh'.

Monika Lamminger

