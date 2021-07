Henry. Zottelbär. Zukünftiger Partnerhund mit derzeit 35kg Lebendgewicht.

Nie hätte ich gedacht, dass ich mich in einen Hund verlieben würde! Undenkbar, dass meine empfindliche Nase den Geruch von (nassem ) Hund erfolgreich verdrängen könnte.

Ich habe, gemeinsam mit meinem Mann, die Reise in eine unbekannte (Hunde)Welt angetreten. Sie überrascht uns jeden Tag aufs Neue.

Henry ist einmalig.

Charakterstark, fordernd, anschmiegsam. Lebendig. Bewegungsfreudig, empfindsam, verschmitzt.

Ein geliebtes Familienmitglied über die gemeinsame Zeit von acht Monaten hinaus. Sein künftiger Bezugsmensch wird viel Spaß mit ihm haben.

An den Trennungsschmerz Ende August denkt die Liebe nicht.

Sigrun Bahn

