Ich werde dich vermissen, liebe Amsel

Bei meinen Malven war sie daheim, die braungefiederte Amsel. Tapfer hatte sie den Winter überstanden und mit den Sperlingen um Futter gekämpft.

Zwischen zwei Ästen hatte sie ein Nest gebaut. Geduldig brütete sie, wie es jedes Jahr ihre Aufgabe war. Mit Hingabe fütterte sie ihre Kleinen, lehrte sie das Fliegen und entließ sie zu gegebener Zeit. Gestern prallte sie an die Fensterscheibe. Leblos lag sie am Boden. Was für ein glänzendes Gefieder sie hatte, braun mit hellen Tupfen.

Ihre zarten Beine angewinkelt, das Köpfchen hin zur Brust geneigt, die Augen wie mit türkiser Seide überzogen. Sie wird mir fehlen.

Rosa Hackl







