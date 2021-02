Wie die Geschichte ausgeht, wenn man in der Nähe eines Hundezüchters wohnt, ist wohl unschwer zu erraten. Meine Tochter, damals elf Jahre alt, hat sich dort jedenfalls unsterblich in einen Golden-Retriever-Welpen verliebt. Es gab da ein ganz besonders süßes und zutrauliches Hundebaby, das auf der Stelle ihr Herz erobert hat. Ikina von Baron Dachsberg und meine Tochter waren schließlich vierzehn Jahre lang ein Herz und eine Seele und sie hat ihr über so manch jugendliche Krise hinweggeholfen. Überall hat Ikina ihre freche Hundeschnauze hineingesteckt und vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert - damals noch sichtbar ohne MNS.

Dr. Ursula M. Koller, MA

Quelle: SN