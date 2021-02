Mich, Deine Tochter, die Du so sehr liebtest, ließt Du ohne Vorwurf ziehen. Weit weg, in ferne Länder. Falls Du Angst vor der Einsamkeit einer Zurückgelassenen hattest, Du hast sie mir nicht gezeigt. In Deiner stillen, doch bestimmten Art hast Du Dein Leben gemeistert, durch Deinen Beruf Dir Unabhängigkeit gesichert. Du warst mein Hort der Liebe und der Sicherheit. Ein wenig konnte ich Dir zurückgeben. Du warst glücklich, wenn Du mich in der Ferne besuchtest. Auf dem Bild, aufgenommen in New York in der Vorweihnachtszeit, strahlst Du. Du bist nicht mehr da. Deine Liebe hält mich noch immer.

Elisabeth Hofer

