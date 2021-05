SN/photo by xavier mouton photographie on unsplash

Es ist wohl mehr als über 50 Jahre her, ich stand täglich, nein nächtlich, am Fenster. Meist vor Sonnenaufgang, und es wäre ja tatsächlich ein schöner Morgen gewesen! Morgengrauen, die Amseln zwitscherten bereits kräftig drauf los, langsam wurde es heller, die letzten Gäste aus der in der Nähe befindlichen Nachtbar in Schallmoos suchten ihren Heimweg unter mehr oder weniger lautstarken Kommentaren.

Wie gesagt, ich stand am Fenster, neben mir meine Mutter, mich tröstend und haltend, streichelnd und hoffend: Ich hatte wieder einmal einen schweren Anfall, Asthma. Ein Kind voll Angst, wohin dieses Ringen nach Luft wohl führen würde … müsste ich sterben? Und wenn ich keine Luft mehr bekomme? Wie ist dann das Sterben? Damals gab's keine Sprays, aber Medikamente, die nach einer halben Stunde wirkten, … und den Kakao meiner Mama, den sie, als sie mich keuchen hörte, immer gleich aus der Küche mitbrachte, weil sie wusste, dass ich mich dann beruhigte. Da standen wir also und hofften auf Erleichterung in meiner Brust! Wenn du, Mama, und dein tröstender Kakao nicht gewesen wärt, gäbe es mich nicht! Du hast mir damals mehr als einmal das Leben gerettet … Danke! Ich habe versucht, deine Liebe weiterzutragen …

Harald Teufl



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.