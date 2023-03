Mein Böhmerwald

Die Sehnsucht meiner Augen beflügelt meine Beine durch den schneebedeckten Waldweg. Ringsum spielt die Sonne mit verschiedensten Gestalten. Jeder Strahl berührt mein Innerstes und jedes neu entstehende Bild erfüllt es mit tiefer Dankbarkeit. Ein Mantel aus Eis und Schnee bedeckt die darunter liegende Steintreppe. Mächtige Nadelbäume türmen sich auf und schützen mich vor unachtsamer Bewunderung. Dunkle Granitformationen lösen die vom Schnee gezeichneten Fichten nach und nach ab und ich erklimme den letzten aufgestapelten Wollsackblock. Zwischen vereinzelt herausragenden Baumwipfeln schlängelt sich der See in der Ferne wie ein mattblaues Band und verbindet meine Seele mit der Ruhe und Klarheit des Wassers.

Daniel Köchler







