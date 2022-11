Meine Liebe zu Dir ist wie der sanfte Morgentau ... im Garten des Lebens, der mich intensiv umgibt.

Die zarten Lüfte voller Lust.

Der Duft der Vielfalt der Natur.

Die strammen Bäume, die kräftig wachsen.

Die Stille, die uns umgibt.

Und dann wieder das Plätschern des Biotops, wie in einem Meisterwerk.

Die Rosen, die so himmlisch blühen und verzaubern, so wie Dein Lächeln, das mich so glücklich macht.

Alles spricht mit mir und sprießt, so wie alles in unserer Natur..

Alles blüht, gedeiht, vergeht. Aber liebevoll, fast euphorisch.

So wie unsere Liebe. DU und Ich ...



Hannes Skrinjar



Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum