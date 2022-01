SN/photo by clarisse meyer on unsplash

Manchmal befindet man sich auf der Suche, ohne es zu wissen. Als ich das erste Mal meine neue Mitbewohnerin traf, wusste ich nicht, dass ich soeben meine Seelenverwandte gefunden hatte. Zunächst teilte man sich das gemeinsame Bad, dann den selbstgemachten Kuchen, schließlich die innersten Geheimnisse. Ich fühlte mich auf einmal ganz. Als ob das Teil, das mir stets gefehlt hatte, plötzlich an seinen Platz gerückt wäre. Mit niemanden kann ich so gut zusammen lachen, fluchen, kreischen, weinen - egal ob in Österreich, Korea oder Südafrika. Abby, meine beste Freundin, bedeutet für mich nicht nur die Welt, sie ist meine Welt.

Lisa-Sophie Windischhofer



