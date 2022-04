Sie begegnen sich täglich auf dem Weg zur Arbeit, er ist immer top gestylt, sie findet das affig, er beachtet sie nie. Auf einem Maskenball wird sie auf der Tanzfläche zufällig in seine Arme "verschoben" und kommt drauf, er ist ganz anders als andere junge Männer und sie verlieben sich ineinander.

Sie werden ein Paar und schon nach drei Monaten findet sie "mit dir möchte ich alt werden und miteinander vom Bankerl hinunterfallen." Heute sind sie 67 Jahre verheiratet und die Liebe ist noch tiefer und schöner als in jungen Jahren. Und beide fürchten den Tag, an dem einer von ihnen gehen und den anderen zurücklassen muss.

Sunhild Brunauer



