Hufgeklapper imitierend, einen alten Besen zwischen den Beinen, ein Nudelsieb am Kopf, ein Topfdeckel dient als Schild, ein Kochlöffelschwert steckt im Hosentürl meiner abgewetzten Lederhose. Dergestalt reite ich als edler Ritter in die Küche. Bereit, meine Mutter vor finsteren Schurken zu beschützen.

Ihr liebevoller Blick schaut in meine Seele. "Du bist ein Träumer", mit diesen Worten nimmt sie mich in den Arm, rückt meinen "Helm" zurecht und streicht mir über die Wange. Ihr Tonfall, ihre Geste unterstreicht die ganze Wertschätzung, die für mich in dieser Zuschreibung liegt. In dieser Sekunde hat sie mir das Träumen als Qualität ins Herz gelegt.

Sepp Gröfler

Quelle: SN