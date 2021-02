Es war Ende 1954. Meine Schwester (5) und ich (3) spielten in der Wohnküche, als unsere Mutter kam und "etwas" auf den Tisch legte. Neugierig bestaunten wir dieses "Etwas", das sich in einer Tragehilfe, in einem sogenannten "Locker", dann und wann bewegte. Meine Schwester fragte: "Gehört der jetzt zu uns?" Ja, antwortete unsere Mutter, "der gehört jetzt zu uns." Damit war alles gesagt, wir hatten mit einem Schlag einen Ziehbruder und heute, nach gut 66 Jahren, freuen wir uns noch immer bei jeder Gelegenheit, dass es diesen Menschen gibt.

Renate Ratzenböck



