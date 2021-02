Mein "Franzl" ist ein sehr bodenständiger, strukturierter und heimatverbundener Österreicher und lernte seine bayerische, freigeistige, herzliche und reiselustige "Sisi" im August an einem Badesee in Bayern kennen, zu dem er öfter mit dem Radl von Salzburg aus hinfuhr. Wir lassen den anderen trotz unserer Gegensätze so wie er ist, nämlich einmalig. Mein Franzl hat es (fast) geschafft, mich in Traditionen und Wurzeln zu verankern und ich habe ihn tatsächlich aus seinem geliebten Salzburg auf eine Reise in das ferne, exotische Indien locken können. Die Schnittstelle zwischen Herz und Kopf ist die Basis unserer schönen und tiefen Liebe!

Astrid Bush

Quelle: SN