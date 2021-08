Ich verweile öfters am Grab meiner Großeltern und lasse die wertvolle Kindeszeit mit ihnen wie einen Film revue passieren. Ohne zu erklären, verstanden sie es auf unaufdringliche Weise, mir mit Liebe, Vertrauen und Konsequenz das solide, bescheidene Leben näherzubringen. Sie halfen merklich, meinen Selbstwert zu entwickeln. Sie waren perfekte Coaches.

Ich entsinne mich manch sinnvoller Redensart oder Lebensweisheit, die sie beiläufig äußerten. Auf ihren lohnenden Input konnte ich besonders in kniffligen Lebenssituationen zurückgreifen. Jetzt schloss sich der Kreis.

Ich bin immens dankbar und genieße als mehrfacher Großvater das Privileg, unsere Enkelkinder regelmäßig zu begleiten, ihnen Vorbild und Orientierung sein zu dürfen. Oma, Opa sein - Was gibt es Schöneres?

Sepp Schnöll



