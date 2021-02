Der Stehsatz meiner vierjährigen Enkelin Marie im Lockdown: "Oma, was machst du eigentlich immer so den ganzen Tag?" Soll heißen - es muss dir ja stinklangweilig sein, wenn ich dich nicht besuchen darf. Selbst die Kleinsten machen sich demnach Gedanken über diese sonderbare Zeit. So erhalte ich seit vielen Wochen hübsche Zeichnungen mit Figuren aus den Serien wie Paw Patrol, Peppa Wutz und dergleichen. Auf diese Weise wird Oma mit Neuigkeiten aus der Comicwelt auf dem Laufenden gehalten. Überdies bekomme ich regelmäßig spannende Pixibücher vor die Haustür geliefert. Die heutige Lektüre: Conni lernt reiten! - Auch das ist Liebe!

Rosina Putz





Quelle: SN