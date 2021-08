Da wir als Jugendliche zwecks Studium und Beruf

von den Dörfern in die Großstadt ziehen mussten,

fehlte uns vorerst die Dorfgemeinschaft. Da wurden

wir auf eine Jugendgruppe aufmerksam gemacht,

die junge Menschen aus unserer Region zum

Pflegen der Volkskultur einlud. Begeistert gingen

wir zu den Proben und frönten dem Volkstanz. Besonders

Ich war leidenschaftliche Tänzerin. Eines Tages stieß ein

Junger Mann zur Gruppe. Bei einem anschließenden

Glas Wein in einem Lokal stellte sich heraus, dass der

Neuankömmling aus meinem Nachbardorf stammte.

Da flogen gleich die Schmetterlinge in unseren Bäuchen.

Heute sind wir 55 Jahre verheiratet.

Elisabeth und Otto Schöffl



