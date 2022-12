Seelennahrung Augenkontakt

Augen spüren und sprechen, sind Spiegel der Seele und Fühler unseres Herzens. Augenkontakt: Dieser kurze, emotionale Schlüsselmoment verrät, erzählt mehr als viele Worte, verbindet, sorgt im Bruchteil einer Sekunde für Wertschätzung und Gemeinsamkeit, erweckt Glücksgefühl, er tut einfach gut.

Als Lehrer war 43 Jahre lang mein Credo, Schülerinnen und Schüler per "eye-contact" zu begrüßen. Wir haben uns quasi über Seele und Herz verlinkt. In unserer digitalen Isolation verlernen wir zusehends, dem anderen in die Augen zu sehen. Kopf hoch! Augenkontakt ist Futter für die Seele.

Sepp Schnöll







