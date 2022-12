Stille im Advent

Stille, das ist etwas, das für viele in unserer Gesellschaft unerträglich geworden ist. Ist es der Sinn unserer Lebensreise möglichst viel Geld, Karriere, Haus und großes Auto zu haben? Nein. Das Ziel unserer Lebensreise ist es Mensch zu sein, Mensch zu werden. Leicht ist es von diesem Weg abzukommen und schlimm wird es, wenn die Erkenntnis kommt, dass man keine Kraft mehr hat, sich auf den Weg dahin zu machen.

In einer Welt voll mit Geräuschen aller Art (Verkehr, Fernsehen, Dauerberieselung) kann Stille eine Hilfe sein. Es muss Zeit geben, um in mir die schlummernde Sehnsucht nach dem Größeren, das in jeden Menschen gelegt ist, zu erahnen. Der Feiertag am 8. Dezember war wieder eine gute Gelegenheit sich in Stille zu üben. Der Philosoph Paul Heyse (1830 bis 1914) schreibt dazu: Es bleibt der letzte und allgemeine Maßstab für den Wert des Menschen, ob er auch der Andacht fähig ist. Ob er seine Gedanken vom Staub des Werktags losmachen und eine Feiertagsstille in sich erzeugen und würdig genießen kann.

Blaise Pascal ist schon im 17. Jahrhundert zu der Erkenntnis gekommen: Das ganze Elend der Menschen rührt daher, dass wir keine zwei Minuten alleine still in einem Raum sitzen können.

In meiner Kindheit war der Advent noch eine Zeit der Erwartung und der Besinnlichkeit. Das hat sich im Lauf der Zeit geändert. Worauf warten wir eigentlich? Seit 2000 Jahren wird uns die Wiederkunft des Herrn angekündigt. Da verhält es sich wie bei einem immer wiederkehrenden Fehlalarm. Es wird nicht mehr ernst genommen. Dabei gilt es zu bedenken, dass wir selber es sind, die jeden Augenblick vor dem Herrn stehen könnten. Schnell kann man aus dem Leben gerissen sein. Worauf wartet die Menschheit heute? "Zweite Kasse, bitte", auf das Amazonpackerl, das schon seit zwei Tagen avisiert ist und so fort. Wir warten nur mehr, wenn es anders nicht geht, wirklich etwas erwarten, hat ein großer Teil der Menschheit verlernt.

Dieses Jahr waren am Marienfeiertag viele Geschäfte geschlossen. Die Gründe dafür dürften im Personalmangel und an den hohen Energiekosten gelegen sein. Eine gute Möglichkeit den Sinn des Advents zu entdecken war es auf jeden Fall.

Horch, Stille

Josef Veronesi







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum