Vor genau 50 Jahren fing es an. Im Februar um 9.00 Uhr holte mich meine Freundin ab, zum Skifahren auf dem Untersberg. Eigentlich wollte sie einen Bekannten mitbringen, aber der hatte verschlafen.

Eine Woche später klappte es, zu dritt auf den Untersberg. Aufstieg dann Abfahrt bis zu unserem Sonnenplatzerl zum Jausnen. Unser Gast hatte weder etwas zum Trinken noch zum Essen mit. So wurden Fleischkrapferl, Tee, Kuchen usw. redlich geteilt. Als wir durch Zufall noch meine Eltern trafen, die uns zum Gulaschessen einluden, war für Gernot der Tag perfekt.

Obwohl wir nur 15 Minuten entfernt wohnten, hätte ich ohne meine Freundin meinen Mann nie kennengelernt. Gernot in der Nacht unterwegs und ich am Tag mit Sport beschäftigt. Wir sind grundverschieden, aber als Team unschlagbar.

Rauthgundis Zieser



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, können unter leserforum@SN.at geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.