Vorweihnachts-Blues

Kann sein, an manchen grauen Tagen,

da stellen sich zum Beispiel Fragen:

Wo komm ich her? Wo will ich hin?

Hat dieses Leben einen Sinn?

Soll man das Sparschwein weiter füttern,

wenn Kriege uns're Welt erschüttern?

Was bringt's, der Welt beim untergeh'n ganz einfach herzlos zuzuseh'n?

Da streicht ein Kätzchen um mein Bein.

Die Welt könnte nicht schöner sein!

Jeanine Hödlmoser

