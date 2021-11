Drei Dinge im Leben solltest du nie vergessen, Familie, Liebe und Freundschaft.

Wenn nur mehr Freundschaft übrig bleibt, was dann?

Vor über 40 Jahren, hat mir ein Freund das Du-Wort mit der Verpflichtung angeboten, wenn er Hilfe benötigt, sei es körperlich oder geistig, ich in der Lage bin zu helfen.

Als er vom rechten Weg abkam, wurde ich in den letzten Jahren gefordert, mein Versprechen einzuholen.

Trotz dieses Umstandes blieb unsere Freundschaft intakt.

In der letzten Zeit hat sich sein Zustand immer wieder verschlechtert.

Ich war für ihn da und begleitete ihm bis zu seinen Tod.

Am Totenbett habe ich mich für immer verabschiedet.

Ich bin dankbar, dass ich gelernt habe, was ein Versprechen wirklich bedeutet.

Ernst Sattler



