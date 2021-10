Wenn ich ein paar Tage wegmusste, ließ ich meinen Kindern Gute-Nacht-Bussis da. Ich küsste die Anzahl der Nächte in ihre kleinen Handflächen, damit sie sich zum Einschlafen eins abholen konnten.

Es ist Samstag 7 Uhr morgens, noch dunkel, kalt und nass. Mein Teenie macht sich auf den Weg zum Basketballturnier nach Villach. Ich blicke ihm am Weg zum Bus nach. Die Hose ist schon wieder zu kurz, seine Füße viel zu riesig. Seufz, groß wird er. Plötzlich hält er inne. Dreht sich um und läuft zu mir zurück. Nimmt meine Hände und drückt mir zwei Bussis auf meine Handflächen. Für jede Nacht eins. Und noch eins in Reserve. Man kann ja nie wissen.

Birgit Stockinger





Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.