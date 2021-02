Man sieht, dass unsere Beziehung von einer tiefen Liebe geprägt ist. Diese Worte habe ich in den vergangenen Jahren oft gehört. Meine Mutter war zeitlebens eine sowohl geistig als auch körperlich aktive Frau. Sie war vielseitig interessiert und wir haben gemeinsam vieles unternommen. Vor sechs Jahren ist sie an einer Demenz erkrankt. Gemeinsam haben wir auch in diesen Jahren viele Herausforderungen gemeistert. Ihren Humor hat sie dennoch behalten und ich freue mich immer wieder über ihr herzliches Lachen. Es erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, meine Mutter betreuen und für sie da sein zu dürfen.

Maria Reichmann



