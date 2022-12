Was ist wirklich wichtig im Leben?

Wir hatten wieder Oma-Opa-Wochenende und die Enkelkinder, 12 und zehn Jahre, waren bei uns. Abends zelebrieren wir immer vorlesen, dieses Mal natürlich zwei Engelsgeschichten. Als es zum Schlafen gehen ist, sagte der Zehnjährige: "Bitte Oma, kannst du dich heute zu mir ins Bett kuscheln?" (Seine große Schwester mag ja schon alleine in einem Zimmer schlafen). Eigentlich wollte ich noch für das Chorkonzert proben, Küchenchaos beseitigen und so weiter. Aber Gott sei Dank besann ich mich und stimmte zu! Seine Stirn an meiner Wange spüren, den Duft seiner Haare riechen, sein "sich geborgen fühlen", wahrnehmen, ihm Wärme schenken im kalten Bett. Und ich dachte: Auf was kommt es im Leben eigentlich an, was ist wirklich wichtig? Eine Freundin, dessen Mann dieses Jahr völlig unerwartet verstorben ist, sagte kürzlich zu mir: "Weißt du, wir haben immer viel gearbeitet, ich würde es jetzt anders machen. Ich würde mir mehr Zeit nehmen für Zweisamkeit, gute Gespräche, öfters wo anders hinfahren."

An diesem Wochenende habe ich die Kurve gekriegt, aber die Versuchung Unwichtiges wichtig werden zu lassen, lauert.

Rosina Lamprecht







