Weihnachtliche Bescherung im Wald

SN/photo by aaron huber on unsplash

Als meine Kinder noch klein waren, war es üblich an Heiligabend auch die Tiere, die im Wald leben zu beschenken. Am späten Nachmittag, bevor die Dunkelheit hereinbrach, packten wir ein kleines Körbchen mit Leckereien und machten uns auf den Weg, um ein geeignetes Plätzchen im Wald zu suchen. Ganz nahe am Stamm eines stattlichen Baumes legten wir die Gaben vorsichtig auf die Erde.

Kleine Heubüschel, Kastanien, Apfelschalen, Fruchtmumien und Sämereien, Nüsse, Karotten und manchmal auch ein Ei. Es war für viele Waldbewohner etwas dabei.

Vorfreude ließ sich in den Kinderaugen erkennen, auch wir Erwachsene spürten tiefe Zufriedenheit, etwas ganz Einfaches aber Besonderes getan zu haben.

Am Tag nach der heiligen Nacht und die Tage darauf, kehrten wir wieder in den Wald zurück und waren neugierig, was sich getan hatte. Das Staunen und die Freude war groß, wenn die Nussschalen geknackt und nur mehr ein paar Krümel und Schalen am Boden vorzufinden waren. Die Bescherung hatte sich gelohnt und einige Waldbewohner angelockt.

Unsere Kinder sind schon lange den Kinderschuhen entwachsen und mittlerweile bereichern zwei keine, wundervolle Enkelkinder unsere Familie.

Ich bin zuversichtlich und trage einen Funken Hoffnung im Herzen, dass in unserer Familie die Ehrfurcht,der Respekt und Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber erhalten bleibt und dieses schöne, ganz besondere Ritual weitergeführt und erhalten bleibt.

Daniela Pichler







