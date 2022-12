Weihnachtsfreude

Es war einmal eine ältere Dame, die begab sich in eine große Stadt, in der sich viele Menschen geschäftig tummelten. Jeden Tag saß sie nach getaner Arbeit auf einer Parkbank, um sich zu entspannen und Kindern beim Spielen zuzusehen.

Sie dachte an Zuhause, an ihre Lieben und ihre Freunde, die sie zurückgelassen hatte. Und plötzlich fühlte sie große Einsamkeit.

Die Sonne schien herrlich, an jedem Tag glitzerten die Skyscraper der Stadt, so als wären sie lebendig und würden ihr zurufen: Schau, wir sind groß und bedeutend, du darfst uns schon bewundern … Aber das machte sie nicht froh.

Was also vermisste sie?

Sie fragte sich das eine Zeit lang und fand schließlich die Antwort: Die Begegnung mit Menschen machte sie froh.

Als sie nach vielen Wochen und einer langen Reise wieder Zuhause war, war sie sich sicher, dass sie die Begegnungen mit ihren Lieben und ihren Freunden beibehalten und intensivieren wollte.

Und sie freute sich auf Weihnachten.

Claudia Löscher







