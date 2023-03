Am 21. März ist Welt-Down-Syndrom-Tag. Unser Sohn Dominik Lipp hat in der Coronazeit das Malen für sich entdeckt. Alle Muster hat er akribisch genau selbst gezeichnet und danach in bunten Farben ausgemalt. Ich habe sie heute eingerahmt - ein richtiges Kunstwerk wie ich meine.

