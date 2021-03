Kontrolle beim Augenarzt, meine Gattin ist vor mir dran. Der Augenarzt: "Alles in Ordnung, der Vater kann kommen." In der Ordination vermelde ich, "ich bin der Gatte!". Zurück ins Jahr 1976. Meine Familie (Frau, zwei Kinder und ich mit 35 Jahren) urlaubt in Panzano an der Adria im Zeltlager der "Fahrtengemeinschaft Dr. Heinrich". Die Familie Faust ebenfalls (Mann, Frau, zwei Kinder, eines davon Regina, sieben Jahre alt). Später stirbt meine Gattin. Regina wird erwachsen und irgendwann alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern. Über die "Fahrtengemeinschaft" kreuzen sich unsere Wege. Nun sind wir seit mehr als 12 Jahren verheiratet!

Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.

