Wir vier sind eins

Zwei Schwestern und zwei Nachbarmädels, alle vier von einem Bauernhof im Dorf in der Stadt (Liefering), verbringen gemeinsam eine wunderschöne Kinder- und Jugendzeit. Jede geht ihren Weg, hat ihre Verpflichtungen, trägt ihren persönlichen Rucksack. Nicht oft aber regelmäßig treffen wir uns. Und es ist, als ob die Zeit stehengeblieben ist. Plötzlich ist sie wieder da die Leichtigkeit und Unbeschwertheit. Wir vergessen Raum und Zeit, verstehen uns auch ohne Worte. Vier Herzen und Seelen verschmelzen. Je älter wir werden, umso mehr wird uns bewusst, was wir an uns haben. Unser gemeinsames Wochenende naht. Die Tage werden schon gezählt. Im Herzen bleiben wir vier immer Mädels.

Christine Lugstein







