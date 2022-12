Zeit mit den Lieben verbringen

SN/photo by tina vanhove on unsplash

Wie jedes Jahr um diese Zeit stellt sich die Frage, was an Weihnachten verschenkt werden soll. Ein passendes, gleichzeitig auch sinnvolles Geschenk zu finden, gestaltet sich oft schwierig. In unserer Familie wollen wir weg von materiellen Geschenken. Es geht uns vielmehr darum, weniger, aber bewusster zu schenken. So ist es nicht wichtig, was unter dem Christbaum liegt, sondern die Zeit mit Menschen zu verbringen, die man über alles liebt. Zeit kann man zwar nicht kaufen, aber verschenken. Es ist in einer immer turbulenter werdenden Welt bestimmt das wertvollste Geschenk.

Ingo Fischer





Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum