Zeit mit der Enkelin

Meine Tochter Julia, wohnhaft in Southampton, verbrachte mit ihren Kindern Leo und Matilda 2020/21 ein Jahr in Salzburg, damit diese ihr Deutsch perfektionieren konnten. Unglücklicherweise fielen sie voll in den Lockdown.

Die Familie wohnte in einer Wohnung in der Nähe, Matilda (titulierte meine Frau und mich mit drei als "Momi" und "Popa") getraute sich jedoch im Alter von fünf Jahren, bei uns zu übernachten, allein in einem Zimmer. Wir schliefen sehr seicht, und tatsächlich - in der Nacht Rufe: "Opa!" Ich flugs im Zimmer und der Bitte "Kannst du kuscheln?" kam ich nur zu gerne nach, es zählt zu meinen innigsten Erinnerungen.

Michael Schönheinz







