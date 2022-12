Zeit schenken

SN/photo by andrew te on unsplash

Schon wieder, könnte man sich denken

Ist Weihnachten und Zeit zum Schenken!

Schon letztes Jahr, war es sehr schwer:

Wo krieg ich nur Geschenke her,

die Freude machen und überraschen,

wie Goldbarren und Geld voll Taschen …

Nein, Taschen voller Geld sagt man,

weil man das Geld reinstopfen kann.

Doch tut das alles nicht ablenken,

vom eigentlichen Sinn des Schenkens?

Warum so zwanghaft, so mit "muss"?

So wird das Schenken zum Verdruss!

Wer alles hat, der braucht ja nix,

von dem bekannten Gabenmix,

vielleicht jedoch wär' er bereit,

für ein Geschenk mit Namen: Zeit

Zeit zu schenken, Zeit zu lachen,

gemeinsam schöne Dinge machen,

Zeit zu reden, Zeit zu schweigen,

Zuzuhören, das Haupt zu neigen.

Und nichts zu tun, nur da zu sein:

Das wär' fein.

Frohe Weihnachten!

Helmut Grabner







