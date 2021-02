Es überströmt die Ufer meines Herzens, das Gefühl der Liebe zum schutzbedürftigen Geschöpf, diesem Kind, das ich in den so notwendigen Mittagsschlaf begleiten soll. Draußen glüht die Sommersonne. Ich verdunkle das Zimmer, stelle mich schlafend. Das wehrhafte Aufbegehren über diese unangenehmen Vorbereitungen, der Widerstand des geliebten Enkelkindes, versetzt mich in frühere Zeiten, als ich mit der Mutter dieses Mittagsschläferleins ebenso verfuhr. Ich singe mit leiser Stimme - ein Weihnachtslied. Nicht irgendeines. "Stille Nacht, Heilige Nacht!" - es klingt wunderschön, niemand hört uns. Neben mir das friedlich schlummernde Kind. Meine Liebe ist größer als jede andere.

Renate Katzer



Quelle: SN