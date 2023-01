Zwischen Weihnachten und Neujahr

SN/photo by storiès on unsplash

Vorbei ist nun die Weihnachtszeit,

die zu viel gefeiert haben, klagen über Übelkeit.

Der Handel hat mit dem Umtausch noch einmal Hochsaison,

denn wem passen oder gefallen die Geschenke schon?

Eingelöst werden auch die vielen Gutscheine,

Nebenbei werden gleich besorgt die "Neujahrs-Schweine".

Ein paar Tage noch, dann ist das alte Jahr vorbei,

aber vorher gibt's noch die Silvester-Knallerei.

Was hat uns gebracht das "alte Jahr"?

Einen Krieg mit vielen Opfern - schon seit Februar!

Mütter trauern um ihre Söhne, um ihre gefallen Männer weinen die Frauen,

den Krieg öffentlich zu verurteilen, das muss man sich erst einmal trauen!

Wir leben im Wohlstand, können uns nicht vorstellen in einem kalten Keller zu leben,

aber die Menschen dort, die kämpfen weiter, denken nicht gleich ans aufgeben!

Bei uns zerbrechen Beziehungen, Partnerschaften gehen auseinander,

es geht uns zu gut, ist nicht mehr so gefragt, das "Miteinander".

Die Freunde von Facebook u. Co sind wichtiger geworden,

den Partner lässt man derweil allein mit seinen Sorgen.

Viele Wünsche nehmen wir mit ins Neue Jahr,

auch gute Vorsätze sind mit dabei, ganz klar.

Den Freunden, Verwandten, Nachbarn, und so weiter

wünscht man alles Gute, viel Glück und Erfolg auf der Karriereleiter.

Weniger arbeiten, mehr Freizeit und trotzdem viel verdienen

ist der Wunsch vieler, wird aber nicht immer gelingen.

Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht, wir fragen die Sterne,

Frieden wünschen wir uns und auch ein bisschen mehr Wärme.

Franz Meier







Welche persönliche Liebesgeschichte in 100 Wörtern können Sie mit uns teilen? Sei sie lustig, traurig, überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Schicken Sie Ihre Geschichte mit einem selbst gemachten Foto an leserforum@SN.at

Weitere Liebesgeschichten finden Sie unter www.sn.at/leserforum