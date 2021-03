Im Blumenkleid,

Vor einem Brunnen

Seh ich dir entgegen:

Mein Bild in deiner Erinnerung.

Jahre später, verheiratet schon



Erzähltest du,

was du empfandest,

welches Zukunftslied

in dir erklang.

Monde später,

in der Bar

mit dem guten Wein

und der noch besseren Musik -

oder war es umgekehrt? -

legtest du die Hand

auf meinen Bauch.

Da war Gewißheit, Klarheit, Glück -

Ein Versprechen,

das du hieltest.

Jahre später -

Schwarzwald, Silberpfeil und Sternhotel:

Wir sind zu zweit -

Luxus- und Liebeszeit.

Die gewundenen Straßen

Führen oft bergan.

Das alte Cabrio bewältigt sie

Wie selbstverständlich.

Und auch bergab

Hält es unser Gewicht.



Michaela Wöss

Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.