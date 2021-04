Lieber Vater,

Schritt für Schritt ziehst du dich in deine Welt zurück. Sie sagen, du erlebst dich jetzt im Alter etwa zwischen 5 und 25 Jahren. Ich wünsche mir für dich, du erlebst diese Zeit positiv. Ich war damals noch nicht geboren. Das bedeutet, in deiner jetzigen Gedankenwelt existiere ich gar nicht. Doch sie sagen auch, deine Gefühlswelt bleibt erhalten. Bin ich auch aus deinem Denken verschwunden, unser Gefühlsband bleibt. Denn die Gefühlswelt bleibt dir erhalten und so ist sie die beständige Brücke zwischen deiner und meiner Welt...

Herzlichst, deine Tochter

Brigitte Sailer

Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.