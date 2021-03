Wenn ich mit dem Auto das Kanaltal durchquerte - und sich der Alpenhauptkamm wie ein Vorhang öffnete, fühlte ich mich meiner großen Liebe, dem Meer, sehr nahe - und die Vorfreude wuchs ins Unendliche. Schon als Kind übte das Meer auf mich etwas Magisches aus, gab mir Kraft, Geborgenheit, Energie, ließ mich die Weite unserer Welt spüren, löste in mir Glücksgefühle aus, gleichsam einer Verliebtheit. Aber das Schönste ist, in aller Stille zu verweilen - einfach nur "sein" zu dürfen.

Das Wunderbarste ist: Das Meer ist immer da - und es ist ganz nah - auch in Pandemiezeiten.

Evelyne Moser



