Als ich vor kurzem mit meinem Hund spazieren ging, blieb ich stehen um auf meinen Mann zu warten. Mein Blick fiel auf zwei Frauen, die auch einen Hund dabei hatten und sich nach einem Spaziergang wohl trennen wollten. Sie unterhielten sich jedoch noch einige Zeit, dann wollte jede ihres Weges gehen, also umarmten sie sich noch. Es war jedoch keine flüchtige Umarmung, nein, hier geschah etwas anderes: Sie drückten sich lange fest aneinander und mir wurde bewusst, wie viel Liebe, Herzlichkeit und Wärme zwischen ihnen war. Ich sah sie die ganze Zeit an und fühlte mich momentan ziemlich einsam! Diese Innigkeit berührte mich sehr und ich dachte - es ist doch etwas ganz Besonderes so umarmt zu werden!

Heike Fischer

