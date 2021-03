Der bald dreijährige Gabriel ist bei seinen Großeltern zu Besuch. Er hat eine Unmenge von Spielsachen auf einem Diwan ausgebreitet. Daneben hat er ein Fleckchen für seinen Opa freigelassen, der in die Phantasiespiele miteingebunden wird.

Oma kommt ins Zimmer und will wissen, was "ihre Männer" so treiben. Opa bietet ihr an, auf seinem Schoß Platz zu nehmen. Dabei geben sich die Großeltern ein "Busserl". Gabriel beobachtet das genau, während er mit seinen Spielsachen hantiert. Plötzlich meint er: "Ich bin so weit weg!" und schiebt sich langsam an seine Oma heran, bis er Körperkontakt hat - und gibt ihr auch ein Busserl.

Alois Grundner sen.



