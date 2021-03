Das Ereignis liegt zwar schon über 40 Jahre zurück, aber wenn ich daran denke, muss ich immer noch lachen. Es war der erste Elternabend in der Volksschule Lehen für meine damals 6-jährige Tochter. Alle lauschten gespannt den Worten der Frau Lehrerin, als ein lautes Klopfen an der Eingangstüre zu vernehmen war. Die Türe öffnete sich und herein schritt mein 10-jähriger Sohn mit seiner kleinen Schwester und einem großen Regenschirm. "Es hat so stark zu regnen begonnen und ich wollte nicht, dass meine Mama so nass wird!" Alle waren gerührt über eine so große Fürsorge, natürlich ich am meisten! So etwas bleibt einem natürlich immer in Erinnerung!

Ilse Pirner



