Meine Liebeserklärung richtet sich an einen Menschen, der mir selbst am nächsten ist. Niemand sonst kennt, spürt und hört mich so intensiv. Niemand sonst braucht mich so sehr. Niemand sonst weiß so gut um meine Bedürfnisse. Meine Liebeserklärung richtet sich an mich. Meine Freuden, meine Tränen, meine Höhen, meine Tiefen. Dich darf meine Selbstliebeserklärung daran erinnern, wie unentwegt wichtig es ist, dir die Aufmerksamkeit zu schenken, die du brauchst. Denn ausgehend von deinem gestärkten Herzen, kannst du diese Fülle allen weitergeben, die dir nahestehen. Die Selbstliebe ist der Ursprung aller Nächstenliebe.

Petra Haselwallner

