An einem wunderschönen Februartag spazierten wir den Mönchsberg hinauf, vorbei am Stupa kamen wir zum Pilgerweg nach Mülln. Warme Sonnenstrahlen zwängten sich durch die Äste, gerade auf die Bänke, die einluden, Platz zu nehmen. Beim Sonne genießen und Lauschen der fröhlich zwitschernden Vögel fühlten wir den Frühling in uns, übermütig stimmten wir ein paar Lieder an - ganz leise nur. Ein Herr mit dickem Buch wählte die Bank vor uns und meinte: "Stört mich nicht - nur weitersingen". So ermutigt versuchten wir ein paar Lieder zweistimmig, bevor wir uns von dem freundlichen Herrn verabschiedeten und überglücklich den Heimweg antraten.

Veronika Huber



