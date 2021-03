Hand in Hand steigen wir langsam höher. Der Blick weitet sich. Tiefes Atmen. Halbschattiger Wald. Wie gut du riechst! Auf einer Bank lassen wir uns nieder, Schulter an Schulter. Die Sonne geht langsam unter, das tiefstehende Licht schmeichelt deinen Rundungen. Wie schön du bist! Kann mich kaum sattsehen. Immer wieder. Wir schmiegen uns eng aneinander. Es bedarf keiner Worte, Blätterrauschen ist unsere Musik. Wie sanft du klingst! Mein Herz pocht, meine Seele jubiliert. Wie dankbar bin ich für das Hier und Jetzt! Ich liebe dich, oh du mein Pinzgau.

Barbara Graf



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.