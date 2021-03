Am 9. August 1994 um 6.07 Uhr konnte ich dich endlich in meine Arme schließen. Zunächst schien für alle Beteiligten - außer mir - alles in Ordnung zu sein. Doch dann, nach einigen Untersuchungen, stand fest, du hast Trisomie 21 (Down-Syndrom). Nur ich hatte deine Beeinträchtigung durch ein wenig berufliche Erfahrungen in diesen "Sonnenschein-Menschen" gesehen. Liebe Magdalena, trotz der großen, großen Sorgen - du hattest zudem auch einen Herzfehler, welcher sich Gott sei Dank von selbst wieder legte, war ich immer voller Liebe für dich. Du hast auf jeden Fall durch deine Sonnenschein-Persönlichkeit die Herzen deiner beiden Brüder im Sturm erobert. Nun wohnst du im Wohnhaus der Lebenshilfe in Wals und arbeitest in der Werkstätte Viehhausen. Für mich ist das alles sehr hart gewesen. Nun, du bist gerne dort und ich weiß dich dort sehr gut betreut. Fast jeden Sonntag kannst du mich besuchen und wir spielen, malen und genießen einander. Ein Leben ohne dich, großer Sonnenschein Magdalena, kann ich mir nicht vorstellen! Danke, dass es dich gibt. In inniger Liebe, deine Mami!

Anja Pfeiffer



Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.