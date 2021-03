An einem regenflutenden Tag nahm ich die Fremde ins Haus und nannte sie "Nixe". Erfolglos hatte ich einen Platz für sie gesucht. Eine Außenkatze zu meinen Wohnungskatzen? - Doch sie war mir ans Herz gewachsen.

Hereinlassen, Hinauslassen, Warten, Bangen, Suchen, Finden, Steinvomherzenfallen.

Jahrelang bereicherte sie unsere Gemeinschaft; gab mir unzählige "Köpfchen". Dann war sie alt und wurde krank.

An einem eisregnenden Tag bettelte sie sich hinaus. Stunden suchte ich sie, vergeblich. Doch Nixe kam zurück: Durchnässt, frierend und sehr müde.

Tags darauf fuhren wir zur Tierärztin. Nixe sah mich an und ich nickte ihr zu. Ihre kleine Seele war einverstanden.

Edith Hahn

