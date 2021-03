Am 10. Jänner 2019 habe ich meinen Traummann unbewusst kennengelernt. Er hat mich aus dem damaligen Schneechaos gerettet. Das Hausdach wurde von ihm abgeschaufelt, mit Hilfe der Grundwehrdiener. Ich war darüber sehr froh und dankbar! Wäre er nicht gewesen, dann hätte ich selbst hinauf klettern müssen auf unser Hausdach und die 2,8 Meter Schnee herunter schaufeln. Leider konnte ich mit ihm keine Skitour gehen, da ich zu diesem Zeitpunkt vergeben war. Wir haben uns danach aus den Augen verloren, leider! Der Kontakt ist abgebrochen. Nach meiner Trennung habe ich vermehrt an ihn gedacht. Als es mir nach sechs Monaten psychisch wieder gut ging, habe ich ihn kontaktiert via WhatsApp am 12. Dezember 2020. Zwei schöne Stunden haben wir miteinander geschrieben. Ich hoffe jetzt darauf, dass er sich wieder bei mir meldet, da ich für ihn Gefühle empfinde. Ich vermisse ihn.

Martina P.

