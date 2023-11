Ich denke an dich!

Bei meinem letzten Besuch, von dem ich ja nicht wusste, dass es mein letzter sein würde, hast du mich um eine Tasse Tee gebeten. Nichts lieber. Deine Küche im Industrial Style ist so cool, da wird sogar das Wasserkochen zum Erlebnis. Ich gieße den Tee auf, lass ihn ziehen und bring ihn dir ans Bett. Den Teebeutel schlinge ich um den Löffel und drücke ihn aus … Dein Protest ist vehement: "Das darf man doch nicht machen, den Beutel ausdrücken!" Einen Grund dafür kannst du mir nicht nennen.

OK. Ich akzeptiere es und denke seither jeden Morgen, wenn ich mich anschicke, den Teebeutel auszuwringen, an dich!

Caroline Kleibel







