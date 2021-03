Kindermund tut Wahrheit kund

Es muss schon knapp fünfzig Jahre her sein, ich war jedenfalls noch nicht schulpflichtig, als ich an der Hand meiner Mutter unterwegs war, die Einkäufe erledigte. Da traf sie eine ihr Bekannte und begann eine angeregte Unterhaltung. Ich betrachtete eher gelangweilt die Umgebung, bis mich auf einmal die ältere Dame, die im Gespräch mit meiner Mutter war, faszinierte! Da war doch - tatsächlich! Mein Kindermund konnte nicht anders: "Du hast nur einen Zahn!", rief ich. Die Dame sah mich an und begann ob des konsternierten Blickes meiner Mutter zu lachen. Da sah ich freilich, dass in ihrem Mund eine vollständig vorhandene Zahnreihe zu sehen war - und ich schämte mich für meine Vorwitzigkeit.

Andreas Aichmayr

Unter Herz & Seele teilen Leserinnen und Leser persönliche Liebesgeschichten in maximal 100 Wörtern mit uns. Seien sie lustig, traurig oder überraschend, einen Moment oder ein Leben umspannend. Diese Liebes-Miniaturen samt selbst gemachtem Foto, das dazu passt, kann unter (leserforum@SN.at) geschickt werden. Die Redaktion kuratiert das Projekt, die besten Geschichten werden veröffentlicht.